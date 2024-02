Another Code: Recollection, vediamo il trailer con i riconoscimenti della stampa

Another Code: Recollection ha ricevuto il tradizionale trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che a quanto pare ha generalmente apprezzato la raccolta per Nintendo Switch.

In effetti Another Code: Recollection ha ricevuto voti positivi, pur con qualche eccezione, a conferma della qualità delle due avventure con protagonista la giovane Ashley Mizuki Robins, ovverosia Two Memories e Viaggio al Confine della Memoria.