Another Code: Recollection, voti positivi ma con qualche eccezione

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Another Code: Recollection , i problemi di questa raccolta risiedono principalmente nel fatto che sia invecchiata male tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista degli enigmi, con i lunghi caricamenti a rappresentare un extra tutt'altro che gradito.

Tempo di novità per Nintendo?

Un cancello chiuso in Another Code: Recollection

Se è vero che le uscite di gennaio per Nintendo Switch non includono titoli particolarmente rilevanti, con l'ovvia eccezione dell'ottimo Prince of Persia: The Lost Crown, allo stesso modo si moltiplicano le voci riguardanti un Direct ormai imminente e il pensiero va subito a Nintendo Switch 2.

Secondo il giornalista Jeff Grubb, infatti, un nuovo Nintendo Direct è imminente visto che è proprio nel mese di febbraio che la casa giapponese è solita comunicare le sue novità: resta solo da capire se verrà già rivelata la prossima console.