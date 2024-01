Nella stragrande maggioranza delle produzioni destinate a Nintendo Switch, il touch-screen è una caratteristica aggiuntiva spesso inutilizzata. Persino il motion control il più delle volte è relegato a meccaniche facoltative ed estremamente superficiali nell'economia dell'avventura di turno. Another Code: Recollection, che racchiude quelli che sono a tutti gli effetti i remake di entrambi gli episodi della serie, avrebbe potuto essere l'occasione per sfruttare tutte le qualità distintive di Nintendo Switch, strumenti al servizio degli sviluppatori che avrebbero potuto valorizzare puzzle originali e sorprendenti. Purtroppo, come spiegheremo nel corso di questa recensione di Another Code: Recollection , non è andata così.

Strappare i due giochi agli hardware originari e rigettarli in una contemporaneità molto diversa rispetto a quella in cui vennero concepiti, non poteva essere in alcun modo un'operazione semplice e lineare. Con Another Code: Recollection Nintendo si è presa un bel rischio , insomma, soprattutto considerando il progressivo allontanamento dell'azienda giapponese da certi precetti ludici, ancor prima che filosofici, tanto cavalcati all'epoca di DS e Wii.

Two Memories , capostipite delle avventure con protagonista la giovanissima Ashley Mizuki Robins, non avrebbe avuto senso di esistere senza il touch-screen e il doppio schermo del Nintendo DS. Similmente, pur con minor fortuna sia in termini di critica che di successo commerciale, Viaggio al Confine della Memoria doveva parte del suo carisma e della sua originalità all'utilizzo delle specifiche del Wiimote.

Another Code è legato a doppio filo agli hardware che hanno ospitato i due capitoli, entrambi sviluppati da Cing , studio chiuso nel 2010, pubblicati su Nintendo DS nel 2005 e su Nintendo Wii nel 2009. All'epoca la serie era parte integrante di quel gruppo di giochi utili a dare una forma fisica e tangibile alla Nintendo Difference tanto sbandierata dal colosso di Kyoto, qualità necessaria, all'epoca, per distinguere sensibilmente certe produzioni da quelle dell'agguerrita concorrenza.

Più ritmo, meno enigmi

L'art design di personaggi e ambientazioni di Another Code: Recollection, in entrambi i capitoli, ricalca maggiormente quello visto nell'episodio per Nintendo Wii

Come anticipato, Another Code: Recollection racchiude il rifacimento di entrambi i capitoli della serie. Al primo avvio, tuttavia, non potrete scegliere con quale dei due giochi iniziare. Nintendo, scelta che ci sentiamo di promuovere, ha infatti deciso di fonderli assieme per dare vita ad un'unica avventura da intraprendere senza soluzione di continuità. Pur divisa in capitoli e in due grandi atti, dovrete vivere l'epopea della giovane Ashely proprio a partire dagli eventi originariamente narrati in Two Memories.

La vicenda, per chi non lo sapesse, a grandi linee narra di un'adolescente che viene contattata dal padre, che credeva morto, il quale le chiede di raggiungerlo nella lontana isola Blood Edward. Una volta giunta sul posto, tuttavia, dovrà mettersi alla ricerca del genitore aiutata da un fantasma di nome D, che vaga privo di ricordi nei dintorni della grande villa che rappresenta lo scenario principale del gioco. Il cast di personaggi, in questo primo episodio, è ridottissimo. La maggior parte dei dialoghi, difatti, coinvolge Ashley e D, impegnati a ricostruire le proprie memorie al fine di scoprire chi abbia effettivamente ucciso la madre della prima e come abbia perso la vita il giovane fantasma.

I dialoghi mettono in risalto i deliziosi modelli poligonali dei personaggi di Another Code: Recollection

Il remake, in questo senso, non ha intaccato in alcun modo la trama. Premesse, passaggi intermedi e conclusione sono ancora quelli di una volta, ma l'ordine di alcuni eventi, nonché di determinati accadimenti, ha subito grosse modifiche. In questo senso, gli sviluppatori si sono mossi con intelligenza e caparbietà, tagliando certi passaggi, inutilmente prolissi, e fornendo qualche approfondimento dove necessario. Anche per questo motivo la maggior parte dei dialoghi ha subito pesanti correzioni, ed eventuali tagli. I filmati denotano una regia più accorta e capace di evidenziare situazioni e reazioni dei protagonisti senza inutili lungaggini.

I dialoghi tra la protagonista e il suo aiutante sono ancora appesantiti da fin troppe esclamazioni e sospiri, ma la narrazione ha indubbiamente guadagnato in ritmo e brio, a tutto vantaggio di una fruizione piacevole e più adeguata agli standard odierni. Inoltre, per chi lo desidera, è possibile ottenere ulteriori dettagli sulla vicenda sia tramite il ritrovamento di alcuni origami sparsi per l'ambientazione, sia consultando il menù che racchiude le informazioni di tutti i personaggi, contenuto nel DAS. L'avveniristico strumento donatogli dal padre, le cui forme ricordano quelle del Nintendo Switch, consente ad Ashley di tenere traccia delle indagini svolte, nonché di scattare foto che possono tornare utili nella risoluzione di alcuni enigmi.

Nessun enigma di Another Code: Recollection sarà in grado di impensierire seriamente i giocatori più navigati

A questo proposito si palesa la principale problematica di questo adattamento. All'epoca Two Memories stupì e si fece apprezzare soprattutto per l'originalità dei suoi enigmi, ancor prima che per la sua trama o per la profondità dei suoi personaggi. Certo, molti si limitavano semplicemente a sfruttare il touch-screen, che all'epoca rappresentava ancora un avveniristico sistema di controllo, soprattutto in ambito videoludico, ma sarebbe stato lecito aspettarsi qualche guizzo di originalità anche in questo remake. Purtroppo non è andata così.

Tanto per cominciare, se la trama è rimasta grossomodo la stessa, gli enigmi sono stati praticamente rivisti da zero. C'è qualche lontano richiamo, ma preparatevi a sfide completamente nuove che tuttavia non riescono mai a brillare né per le meccaniche che sottendono, né per complessità. Il più delle volte, infatti, si tratterà di muovere meccanismi, far combaciare tra loro pezzi di oggetti diversi, ruotare e muovere figure. Tutto, tra l'altro, utilizzando gli stick analogici. Solo in un caso ci è stato chiesto di scattare una foto per far combaciare un elemento dello scenario con l'istantanea.

Nonostante Another Code: Recollection non proponga personaggi chissà quanto approfonditi, svilupperete comunque una certa affezione per la giovane Ashely

Insomma, dal punto di vista del gameplay questo remake rende Another Code: Two Memories un puzzle game tutt'altro che esaltante. Un discorso che si può tranquillamente estendere anche a Viaggio al Confine della Memoria, il secondo grande atto dell'Another Code: Recollection, nonché il remake del capitolo per Wii. Anche in questo caso si è optato per una semplificazione della parte ludica, già di per piuttosto evanescente all'epoca, per donare più ritmo alla progressione narrativa, di contro più ricca e complessa rispetto al prequel.