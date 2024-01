Qualcomm con Snapdragon 7+ Gen 3 svela il futuro degli smartphone di fascia media

Tra la confusione palpabile, emerge una certezza: la versione "plus" dovrebbe rappresentare un significativo passo in avanti rispetto a 7 Gen 3, basandosi sull'architettura di punta , un'interessante variazione che dovrebbe derivare principalmente dallo Snapdragon 8 Gen 3 invece che dall'8 Gen 2.

Nella serie Snapdragon 7, abbiamo assistito a una progressione non lineare: dall'originario chipset 7 Gen 1 si è passati al notevole avanzamento rappresentato dal 7+ Gen 2, fino all'ultimo ma apparentemente meno potente 7 Gen 3.

Il mondo degli smartphone di fascia media è in tumulto con l'imminente arrivo di un nuovo protagonista. Dopo il recente lancio di 7 Gen 3 a bordo di Honor 100, tutte le attenzioni sono ora rivolte alla presentazione di Snapdragon 7+ Gen 3 , il SoC Qualcomm che ha già suscitato entusiasmo con i commenti positivi sulla sua potenza, prospettando un significativo miglioramento delle prestazioni destinato a ridefinire le capacità dei dispositivi di questa fascia di mercato.

Eredità importante

Qualcomm sta progettando di ridefinire gli standard dei SoC per la fascia media con il prossimo Snapdragon 7+ Gen 3

Attraverso Digital Chat Station su Weibo giunge la notizia di questo "importante aggiornamento", come viene entusiasticamente definito.

Una delle dichiarazioni più interessanti suggerisce che il 7+ Gen 3 potrebbe ereditare la struttura architetturale del suo equivalente di fascia alta, lo Snapdragon 8 Gen 3, considerato il vertice della gamma di Qualcomm e, secondo alcuni, il miglior SoC attualmente in circolazione.

Il SoC 8 Gen 3 si avvale di 2 core Cortex-A520 a basso consumo a 2,3 GHz, 5 core Cortex-A720 a 3,2 GHz e 1 core Cortex-X4 a 3,3 GHz.

Se 7+ Gen 3 seguirà questa configurazione, si prospetta un notevole salto in avanti per gli smartphone Android di fascia media in termini di prestazioni complessive.

Tuttavia, è poco probabile che Qualcomm limiti la sua proposta a una semplice replica di Snapdragon 8 Gen 3 in un pacchetto più accessibile.

Per mantenere una posizione di mercato distintiva, è probabile che Snapdragon 7+ Gen 3 subisca adeguamenti strategici.

Le speculazioni indicano possibili compromessi nella componente grafica o una versione ridimensionata delle capacità di intelligenza artificiale del processore top di gamma.

Nonostante i dettagli concreti siano ancora segreti, questi compromessi sono essenziali per fissare un prezzo competitivo per il chip nella fascia di mercato di medio gamma.