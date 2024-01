Dead by Daylight: Behaviour Interactive ha licenziato 45 dipendenti

Per adesso Behaviour Interactive non ha commentato la notizia.

A essere colpita è stata la sede di Montreal, che ha subito licenziamenti in vari dipartimenti. Stando alla pagina LinkedIn della compagnia, Behaviour Interactive impiega più di 1.300 persone in tutto il mondo.

Collaborazioni, acquisizioni e licenziamenti

I licenziamenti di Behaviour Interactive appaiono paradossali, considerando quanto la compagnia ha investito nel 2023 in collaborazioni e acquisizioni. Ad esempio a febbraio ha acquisito SockMonkey Studios, ad agosto Codeglue e a luglio ha fondato uno studio da zero nel Regno Unito. Recentemente ha annunciato una collaborazione con la serie Alan Wake per Dead by Daylight.

Probabilmente a pesare sui bilanci della compagnia sono stati i risultati di Meet Your Maker che, lanciato nel corso dell'anno, non ha avuto molta risonanza nella comunità dei videogiocatori, ma anche quelli di Flippin Misfits che, lanciato nella seconda metà del 2022, è velocemente svanito dai radar. Pare che il solo Dead by Daylight non riesca a mantenere uno studio così grande, che ha quindi avuto bisogno di un ridimensionamento.

Comunque sia, quelli di Behaviour Interactive sono solo alcuni dei molti licenziamenti occorsi nel mondo dei videogiochi negli ultimi tempi. Giusto in questi giorni si sta parlando della chiusura di Piranha Bytes.