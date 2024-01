Plants Vs. Zombies 3 da oggi in soft launch, ecco il nuovo trailer

Plants Vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia è disponibile a partire da oggi in soft launch in determinati territori (nello specifico Regno Unito, Olanda, Australia e Filippine), come annuncia il nuovo trailer del gioco.

In effetti c'era preoccupazione in merito al progetto, se consideriamo che la pre-alpha di Plants Vs. Zombies 3 è stata lanciata nel 2019 e finora PopCap ed Electronic Arts non hanno fatto altro che scegliere ulteriori territori senza però fornire notizie certe sulla data di uscita ufficiale.

Per fortuna pare che la situazione sia cambiata, e infatti il publisher ha confermato che il nuovo episodio della celebre serie mobile farà il proprio debutto sui dispositivi iOS e Android nel corso di quest'anno.