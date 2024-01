Piranha Bytes: altre informazioni sulla fine dello studio, THQ Nordic l'avrebbe difeso da Embracer

Delle nuove informazioni sulla probabile chiusura di Piranha Bytes sono emerse nell'ultimo episodio del podcast in lingua tedesca The Pod, dove i conduttori hanno riportato delle indiscrezioni ricevute direttamente da fonti interne e hanno fatto il punto della situazione. Da quanto hanno appreso, Piranha Bytes è effettivamente sul punto di chiudere , vittima dei tagli operati da Embracer Group.

Embracer Grop colpisce ancora

Intanto si è appreso che Björn Pankratz, uno dei fondatori dello studio, nonché mente dietro ai Gothic, ai Risen e agli Elex, aveva lasciato Piranha Bytes alla fine del 2023 per delle divergenze insanabili con il team. Sostanzialmente gli altri volevano fare un nuovo Gothic, che consideravano un progetto più sicuro, mentre lui voleva continuare a lavorare alla serie Elex.

Come detto, Piranha Bytes sarebbe un'altra vittima dei tagli di Embracer Group, che starebbero colpendo soprattutto gli studi con giochi nelle fasi iniziali dello sviluppo e la cui profittabilità sarebbe in dubbio. Da qui la cancellazione di Elex 3, il cui secondo capitolo è andato al di sotto delle aspettative dell'editore, nonostante il successo del primo capitolo. Sostanzialmente Piranha Bytes verrebbe chiusa dopo il primo fallimento.

Il podcast con le info

THQ Nordic, l'etichetta che gestisce Piranha Bytes, non sarebbe da incolpare e, anzi, avrebbe difeso lo studio fino alla fine, mettendosi contro Embracer Group.

Attualmente, la chiusura non sarebbe stata ancora annunciata perché Embracer Group avrebbe concesso a Piranha Bytes la possibilità di presentare Elex 3 ad altri editori, ma le possibilità che venga preso sono davvero poche, considerando le già citate scarse vendite del secondo capitolo.

Nel frattempo tutti i membri dello staff sarebbero stati licenziati (i conduttori hanno avuto modo di vedere la lettera di licenziamento).

Ci sono ancora degli aspetti poco chiari, come il possesso della proprietà intellettuale della serie Elex, ma in generale tutte le fonti concordano che il destino di Piranha Bytes appare segnato, come del resto quelle da cui era nata la notizia nei giorni scorsi.