Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Bandai Namco ha aggiornato le playlist di YouTube

Si tratta del secondo segnale degli ultimi giorni che qualcosa dietro le quinte si stia muovendo, dopo le modifiche al database di Elden Ring su Steam , dove è comparso un misterioso DLC, apparentemente in fase di test.

Bandai Namco ha aggiornato le playlist di Elden Ring su YouTube , scatenando l'immediata reazione della comunità, che ci ha visto un segno dell'avvento di Shadow of the Erdtree , l'annunciata e mai presentata espansione del gioco.

Le modifiche

Una delle playlist modificate

Un'altra playlist modificata

Da notare che le playlist di Elden Ring sono state aggiornate in quasi tutto il mondo. Attualmente risultano modifiche in Europa, America del Nord e Sudest asiatico.

L'idea generale è che a breve potrebbe essere pubblicato un trailer di presentazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Naturalmente è giusto precisare che si tratta di speculazioni e che non c'è niente di confermato ufficialmente. Sicuramente prima o poi Bandai Namco e FromSoftware dovranno mostrare questa attesissima espansione, anche perché sono passati due anni dal lancio del gioco originale.

Elden Ring è stato uno dei maggiori successi del 2022 nell'ambito del mercato tradizionale, con più di venti milioni di copie vendute e una risonanza che nessun soulslike aveva mai avuto prima, tanto da stupire gli sviluppatori stessi. Chissà se Shadow of the Erdtree riuscirà a rinnovare la passione collettiva.