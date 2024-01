Elden Ring: un misterioso DLC è comparso su Steam, riguarda Shadow of the Erdtree?

La questione è questa: come visibile in SteamDB, all'interno della sezione dedicata ai DLC di Elden Ring è comparsa, nelle ore scorse, una nuova e misteriosa voce, relativa a quanto pare a una nuova app sconosciuta .

Anche in questo caso si tratta di un'informazione estremamente vaga, ma gli indizi che emergono sembrano puntare nella direzione di possibili novità per l'attesissimo DLC del gioco di ruolo d'azione di FromSoftware, annunciato ormai da molto tempo e praticamente mai visto finora.

In base a quanto riportato da SteamDB , sito che effettua una scansione continua del database di Steam, un misterioso contenuto aggiuntivo è comparso nella sezione DLC di Elden Ring , facendo ovviamente pensare a un possibile prossimo arrivo di Shadow of the Erdtree .

La sezione del database Steam sembra quella giusta

Uno screenshot che mostra la nuova e misteriosa app comparsa su SteamDB

L'"Unknown App 2778580" rientra nella sezione dei contenuti aggiuntivi di Elden Ring ed è stata aggiunta la settimana scorsa, risultando ora accanto a contenuti come il Bundle DLC per i preordini, la guida, il digital artbook e colonna sonora e altri contenuti aggiuntivi.

Sembra chiaro che si tratti di un identificativo per un nuovo contenuto da aggiungere ad Elden Ring, e la tempistica lo rende sospetto, visto che a questo punto in arrivo per il gioco c'è solo la grossa espansione Shadow of the Erdtree.

Il fatto poi che venga identificata come "app" fa pensare che si tratti di un frammento eseguibile, dunque una parte di gioco vera e propria, in attesa di capirci qualcosa di più. Il codice è stato pubblicato 5 giorni fa, ma soltanto oggi è stato aggiunto alla sezione DLC di Elden Ring, motivo che spiega come mai non sia emerso in precedenza.

In sostanza, tale sezione raccoglie qualsiasi elemento scaricabile legato a Elden Ring e acquistabile a parte, motivo per il quale non comprende il Colosseum e che fa pensare ulteriormente a un'espansione a pagamento, come quella che stiamo tutti aspettando.

D'altra parte, il mese scorso era spuntato un possibile mese di uscita in un leak legato a Thrustmaster, che riportava febbraio 2024 come possibile lancio, dunque i tempi per un annuncio potrebbero essere maturi.