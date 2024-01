Per i preordini di Apple Vision Pro sarà necessario il Face ID e un'eventuale prescrizione medica

L'esperienza visiva per il rivoluzionario Apple Vision Pro passerà da una scansione facciale tramite l'app di Apple Store che guiderà nella personalizzazione del visore.

Il prossimo 2 febbraio, Apple sarà pronta a lanciare il tanto atteso visore Vision Pro negli Stati Uniti.

Con l'avvicinarsi della data, gli utenti si preparano ai preordini che avranno inizio il 19 gennaio. Poiché l'headset si presenta come un prodotto totalmente innovativo, sia nel contesto dell'azienda che nell'ambito del mercato, il processo di preordine si differenzia da quello convenzionale per iPhone o Mac.

Per effettuare il preordine, sarà infatti necessario sottoporsi a una scansione facciale tramite l'app di Apple Store.

Questo passaggio permette di individuare la giusta taglia del visore prima di procedere con l'ordine, offrendo agli acquirenti la possibilità di personalizzare il dispositivo in base alle proprie necessità. Per effettuare il preordine, sarà dunque necessario possedere, o quantomeno disporre di un iPhone o di un iPad con Face ID, quindi almeno un iPhone X o iPad Pro da 11 pollici di prima generazione.

Questo requisito consente ad Apple di acquisire una scansione utilizzata per determinare le dimensioni precise del Light Seal, la parte flessibile che si adatta al viso, e la misura delle fasce per la testa.

A ogni faccia la "sua" Due fasce per la testa di Apple Vision Pro, la Solo Knit Band e la Dual Loop Band saranno fornite nella confezione La notizia è stata condivisa da MacRumors, suggerendo che l'applicazione Apple Store sarà disposta per effettuare una scansione facciale, fornendo agli utenti una vestibilità personalizzata per il Light Seal e la Head Band. Il codice dell'app Apple Store dettaglia la peculiarità del processo di preordine rispetto a un ordinario acquisto di iPhone, spiegando l'essenzialità della scansione facciale. Se le dimensioni di Light Seal e Head Band risultano erronee, il Vision Pro potrebbe oscillare e non funzionare correttamente. Apple ha già sperimentato questa tecnologia attraverso l'app Head Measure and Fit, collaborando con sviluppatori per acquisire competenze sulle taglie.

Ora, l'app Apple Store sarà costruita attorno a una tecnologia simile. La disponibilità di diverse taglie per fasce e Light Seal del Vision Pro permetterà agli utenti di selezionare la misura per una vestibilità comoda.

Questo aspetto è cruciale, poiché può influire significativamente sull'intera esperienza e sui risultati che otterrà l'headset Apple.