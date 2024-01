HyperVerse, il CEO che ha rubato 1.3 miliardi con la cripto-truffa non esiste: è un attore

Le criptovalute sono un affare rischioso, ma alle volte sono molto semplicemente truffe. È questo il caso di HyperVerse che è collassata dopo aver fatto sparire 1.3 miliardi di dollari. Nel suo periodo di attività (iniziato nel 2021), la compagnia è stata capitanata dal CEO Steven Reece Lewis, che pareva essere uno dei più grandi esperti dell'industria. L'uomo sembrava però sparito nel nulla, ma ora è stato ritrovato e si è scoperto che in realtà era un attore pagato 5.000 dollari per interpretare la parte.

Il progetto HyperVerse è stato lanciato con un video in cui compare Reece Lewis insieme a messaggi di sostegno da parte di luminari come il cofondatore di Apple Steve Wozniak e l'attore Chuck Norris (sembra che si tratti di sceneggiature commissionate da Cameo e non di vere sponsorizzazioni).

L'azienda ha dichiarato che Reece Lewis si è laureato all'Università di Leeds e ha conseguito un master a Cambridge, ha venduto un'azienda ad Adobe, ha lanciato una startup senza nome, ha lavorato presso Goldman Sachs e non solo. Quando sono iniziate le indagini su HyperVerse, la testata Guardian Australia ha iniziato a contattare queste istituzioni: nessuna di loro aveva sentito parlare di Reece Lewis.

Ora, l'uomo che si è spacciato per Reece Lewis è stato trovato. Si chiama Stephen Harrison, un inglese residente in Thailandia che ha dichiarato di essere rimasto "scioccato" nello scoprire ciò che HyperVerse aveva affermato su di lui.

Spiega di aver accettato il lavoro mentre lavorava come presentatore e commentatore freelance. Harrison ha raccontato che un amico di un amico lo ha contattato per avere un'opportunità e, vedendo che si trattava di un semplice lavoro di presentazione, Harrison ha accettato.