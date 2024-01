Final Fantasy 7 Rebirth inamovibile, è ancora il più atteso dai lettori di Famitsu

Final Fantasy 7 Rebirth non si schioda: la seconda parte del remake targato Square Enix è ancora il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu, seguito da Like a Dragon: Infinite Wealth e Persona 3 Reload.

[PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 763 voti [PS5] Like a Dragon 8 - 466 voti [PS5] Persona 3 Reload - 429 voti [PS5] Tekken 8 - 323 voti [PS5] Pragmata - 270 voti [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 219 voti [PS4] Persona 3 Reload - 217 voti [PS5] Dragon's Dogma 2 - 214 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 212 voti [NSW] Ushiro - 196 voti

Come si può vedere, ad ogni modo, oltre la quinta posizione della classifica sono cambiate un po' di cose, con il debutto di Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, che si pone dunque come il titolo per Nintendo Switch più atteso dai lettori di Famitsu.