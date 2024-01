Mario + Rabbids: Sparks of Hope, vendite a quota 3 milioni di copie per un rumor

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ha totalizzato vendite per quasi 3 milioni di copie, stando a quanto riferito alla redazione di VGC da una fonte non meglio specificata. Ubisoft non ha ancora voluto commentare la notizia.

Lo scorso agosto Ubisoft Milan ha detto di non essere preoccupata per le vendite di Mario + Rabbids Sparks of Hope, ma è chiaro che a fronte di risultati deludenti la casa francese avrebbe potuto riconsiderare l'importanza di questa proprietà intellettuale.

Parliamo infatti di un franchise che al debutto, con Mario + Rabbids: Kingdom Battle, era riuscita a raggiungere ben 10 milioni di giocatori per poi migliorare l'esperienza sotto ogni punto di vista con il sequel.