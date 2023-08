Ubisoft Milano non è preoccupata per le vendite di Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ubisoft Milano ha dichiarato tramite Cristina Nava - Produttrice della serie di Mario + Rabbids - che non è preoccupata delle vendite registrate da Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Ricordiamo che Mario + Rabbids Sparks of Hope, pubblicato nell'ottobre 2022, non ha ottenuto vendite positive secondo Ubisoft stessa, la quale ha ammesso che avrebbe fatto meglio ad attendere la prossima console di Nintendo prima di pubblicare il gioco. È stato però ben recepito da stampa e pubblico, quindi la speranza di Ubisoft Milano è che le vendite arrivino nel tempo come conseguenza del passaparola.

"Il primo Mario + Rabbids ha avuto più di 10 milioni di giocatori", ha detto Nava quanto è stata intervistata dalla testata VGC. "Anche se si tratta di Mario, è anche un gioco di genere: è un'avventura tattica a turni. Quindi non possiamo aspettarci di vendere cifre elevate all'inizio, perché un gioco del genere produce risultati lentamente".

"Anche se all'inizio sembrava che Sparks of Hope non fosse all'altezza delle aspettative, siamo fiduciosi che nell'arco di alcuni anni crescerà. Perché è stato accolto, sia dalla stampa che dal pubblico, molto, molto bene. Si tratta solo di dargli tempo, con il passaparola, ecc.".

La produttrice ha poi affermato che il passaparola sta già producendo risultati con Mario + Rabbids Sparks of Hope. "Da parte nostra non siamo preoccupati, perché sappiamo di aver ottenuto ciò che volevamo con questo sequel." Vi segnaliamo inoltre che è in sconto ora su Amazon Italia.