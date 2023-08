Baldur's Gate 3, gli sviluppatori consigliano di 'prendersela comoda e fidarsi del dado'

"Se è la vostra prima volta con Baldur's Gate e non conoscete questo genere, posso darvi un consiglio: non preoccupatevi troppo di chiudere le quest e vincere i combattimenti, ma focalizzatevi piuttosto sull'esplorazione , sull'uso degli strumenti e delle meccaniche, ricordando di prendervela comoda e fidarvi del dado", ha detto il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse.

Il nocciolo della questione

Baldur's Gate 3, l'editor per i personaggi

"Questo non è un gioco in cui ci si reca in un punto della mappa e lo si ripulisce dai nemici per ottenere una ricompensa. Piuttosto è un gioco in cui sia sul piano narrativo che sistematico bisogna superare delle sfide usando l'ingegno e la creatività. Verrete premiati in luoghi in cui meno ve lo sareste aspettato e potrete dar vita alla vostra storia."

"Parlate con gli animali, parlate con i non-morti. Se non riuscite a fare qualcosa, scoprite come farlo. Una porta è chiusa a chiave? Bussate. C'è una strada inaccessibile? Impilate delle casse. Rimpicciolitevi! Crescete! Tutto ciò che pensate di non poter fare, probabilmente potete farlo. Fidatevi di voi stessi e del dado, che reagirà ai vostri successi e ai vostri fallimenti."

