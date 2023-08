Flashback 2, trailer presenta la città distopica di New Washington

A New Washington, in particolare, il protagonista dell'avventura dovrà vedersela con la Triangle Mafia e con una serie di potenti Mech nell'ambito di scontri spettacolari e avvincenti, come si vede appunto in alcune delle sequenze del trailer.

Flashback 2 torna a mostrarsi in video, stavolta con un trailer dedicato alla città distopica di New Washington , uno degli scenari che avremo modo di esplorare durante la campagna dell'atteso sequel.

Il ritorno di un mito

Nel lontano 1992, l'originale Flashback ha fatto compiere al genere delle avventure dinamiche un sostanziale passo in avanti, attingendo a classici come Prince of Persia e Another World per consegnarci un'esperienza ancora più interessante e sfaccettata, anche qui focalizzata sul realismo delle animazioni.

La speranza, ovviamente, è che il sequel prodotto da Microids renda efficacemente omaggio al capolavoro di Delphine Software, grazie alla collaborazione del creatore del franchise, Paul Cuisset, e all'introduzione di meccaniche al passo coi tempi.