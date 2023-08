Lies of P, il preordine su Amazon Italia: il gioco è gold e la data di uscita è ora sicura

È notizia recente che Lies of P è ora "gold" ovvero il team è pronto a mandare in stampa il gioco. In altre parole, la data di uscita - fissata per il 19 settembre 2023 - è ora certa. Tramite Amazon Italia è possibile quindi fare la prenotazione di Lies of P senza preoccupazioni di ritardi o rimandi (ricordiamo che il gioco era stato rimandato). Il prezzo è 60.98€. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta come potrete immaginare di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon per Lies of P tra il momento del vostro preorder e il momento della spedizione. Prima di allora potrete cancellare la prenotazione, che è gratuita, in libertà. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Lies of P è un gioco di ruolo d'azione in stile soulslike, che si ispira ai giochi più famosi di FromSoftware. Noi saremo un automa, in una rilettura della famosa favola di Pinocchio di Collodi. L'ambientazione è Krat, una città sull'orlo del tracollo per colpa di una strana malattia e di una ribellione di automi. Noi dovremo trovare Geppetto e capire cosa sta accadendo in città. Potremo decidere come potenziare il nostro personaggio, definendo le armi, gli equipaggiamenti e anche quali abilità ottenere.