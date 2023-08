Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition in offerta Amazon: il gioco arriva al minimo storico

Tramite Amazon Italia abbiamo la possibilità di acquistare l'ottimo ma non particolarmente di successo Mario + Rabbids Sparks Of Hope nella usa versione Cosmic Edition per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 31€, ovvero del 51%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 60.99€ e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Questa offerta dura da alcuni giorni e in precedenza era stata proposta solo per una giornata a fine luglio 2023. È quindi un buon prezzo se si è interessati al gioco. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition propone il gioco base insieme alla raccolta Prestigio galattico che include tre skin per armi subito disponibili. Ricordiamo che parliamo di un gioco strategico a turni nel quale controlliamo Mario e i suoi alleati, che includono anche i Rabbids. Dovremo salvare il regno dei Funghi da una nuova minaccia a suon di battaglie.