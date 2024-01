Overwatch 2 e l'auto-cura: il game director ammette l'errore, ne hanno parlato fuori contesto

"È stato un errore parlare di questo unico cambiamento fuori dal contesto , poiché fa parte di un insieme molto più grande in arrivo nella Stagione 9. Mi dispiace per questo, e non vedo l'ora di discutere di più sulle modifiche al bilanciamento della Stagione 9 quando avremo maggiori dettagli".

Come vi abbiamo già segnalato , Blizzard ha svelato alcune novità per Overwatch 2 , compreso il fatto che la Stagione 9 permetterà a più eroi di curarsi da soli . Ovviamente questo tipo di cambiamento ha un grande impatto sul gioco e soprattutto l'importanza dei personaggi di Supporto e ha scatenato varie proteste.

I primi dettagli sull'auto-cura di Overwatch 2

Overwatch 2

Keller aveva spiegato sul blog di Overwatch 2 che: "Questo dovrebbe dare ai giocatori non di supporto più opzioni in termini di sostentamento. Dovrebbe anche togliere ai giocatori di Supporto un po' di pressione per mantenere tutti in vita, dato che ora i singoli giocatori hanno un maggiore controllo del proprio pool di salute."

"In Overwatch c'è un costante braccio di ferro tra la potenza di una squadra e quella di un singolo eroe o giocatore. Un cambiamento come questo sposta un po' l'equilibrio. È un aspetto che valutiamo costantemente. Vogliamo ancora che Overwatch sia definito dalla strategia e dalle meccaniche di squadra, ma riteniamo che questo aspetto possa essere un po' ridimensionato ora e forse ancora di più in futuro".