Naughty Dog lavora a una nuova proprietà intellettuale, suggerisce un curriculum

Naughty Dog sta lavorando a una nuova proprietà intellettuale? A suggerirlo è il curriculum LinkedIn di Colin Lorimer, che lavora per il team di sviluppo in qualità di illuminator and story artist.

Nel documento, Lorimer ha scritto di star "aiutando Naughty Dog nello sviluppo della sua ultima proprietà intellettuale", e fra i lavori effettuati per il team l'artista ha citato anche un "progetto senza titolo" che probabilmente corrisponde al medesimo prodotto.

Non si tratta però di The Last of Us Multiplayer, cancellato a dicembre: Lorimer ha menzionato esplicitamente il gioco all'interno del suo curriculum, escludendo questa ipotesi.