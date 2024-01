PS5 Tablet è la nuova creazione portatile di DIY Perks: ecco il video

PS5 Tablet però presenta una serie di sfide , come la gestione del suo sistema di raffreddamento, che richiede molto spazio. DIY Perks ha così creato un intero sistema di raffreddamento, con anche la produzione di alcune componenti. Con il supporto di alcune ventole, PS5 Tablet è in grado di funzionare senza surriscaldarsi e senza produrre troppo rumore. Il sistema non manca poi di impianto audio integrato, alimentazione e schermo OLED in 4K.

Vi piace l'idea di una PS5 portatile ma PS Portal non risponde ai vostri bisogni vista la necessità di avere sempre una connessione internet a portata? Bene, il famoso canale YouTube DIY Perks ci propone ora una PS5 in formato tablet , forse non comodissima ma certamente più portatile della vera console.

PS Portal, giocare in mobilità

PS5 Tablet richiede comunque di esser connessa all'alimentazione, in quanto non ha una propria batteria, quindi non è una vera e propria console portatile, quanto più una PS5 che non richiede uno schermo che può essere infilata in uno zaino e portata a casa di amici con facilità.

PS Portal è per ora l'unico vero modo per giocare in modo portatile (oltre all'auto di Sony presentata al CES). La console usa il Remote Play, quindi dovete comunque avere una PS5 a disposizione con i giochi installati.