L'auto Sony Honda AFEELA è come una PS Portal, solo che costa un po' di più

L'auto Sony Honda AFEELA presentata al CES 2024 permette di giocare con i giochi di PS5. No, non c'è una console nascosta sotto il cofano, perché l'auto si comporta come una PlayStation Portal, ovvero permette di giocare tramite Remote Play connettendo l'auto alla vostra PS5. Quindi sì, oltre alle decine di migliaia di dollari richiesti per il mezzo, dovrete investirne qualche altro centinaio per la PlayStation 5: non crediamo però faccia molta differenza se potete permettervi l'auto.

Al momento non abbiamo informazioni sul prezzo ufficiale della AFEELA, ma le stime parlano di una cifra compresa da 40.000 e 50.000 dollari.

Nel video condiviso da IGN USA possiamo vedere che è possibile collegare l'auto a PS5 tramite Remote Play, oltre a usare varie altre funzioni e personalizzare l'estetica interna del mezzo.