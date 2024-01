Like a Dragon: Infinite Wealth è ufficialmente un gioco 'Verificato' su Steam Deck

Tramite un post pubblicato su X | Twitter, Ryu ga Gotoku Studio ha annunciato che Like a Dragon: Infinite Wealth ha superato tutti i test di Valve e sin dal lancio sarà un gioco "Verificato" per Steam Deck.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, esiste un team di Valve che testa i giochi su Steam Deck e in base all'esito dei loro esami li contrassegna sulla pagina dedicata di Steam come : "Verificato", ovvero che il gioco è perfettamente compatibile su Steam Deck; "Giocabile" indica un titolo che potrebbe avere dei limiti o richiedere degli accorgimenti da parte dell'utente per giocare in modo soddisfacente; mentre "Non supportato" identifica un gioco non compatibile con la console sotto vari aspetti, ma non per forza ingiocabile.

Like a Dragon: Infinite Wealth ha ottenuto per l'appunto lo stato "Verificato", ovvero il miglior risultato possibile, il che significa che il gioco è stato ritenuto pienamente compatibile dal team di Valve per Steam Deck e dunque può essere giocato su questo dispositivo senza riscontrare problemi di sorta.