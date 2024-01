WhatsApp implementa l'interazione vocale, i sondaggi e altre novità nei Canali

Con ben 7 miliardi di messaggi vocali inviati quotidianamente in tutto il mondo, diventa evidente la preferenza degli utenti di WhatsApp per l'ampio utilizzo di questa modalità di comunicazione.

D'ora in poi, gli amministratori e i proprietari dei Canali, inclusi personaggi noti come le celebrità, hanno la possibilità di trasmettere messaggi vocali ai loro gruppi .

Le comunicazioni vocali si collocano tra le caratteristiche più apprezzate di WhatsApp, consentendo agli utenti di inviare messaggi senza la necessità di digitare, rendendoli ideali anche in situazioni come la guida o altre attività impegnative.

Più siamo e meglio è

WhatsApp sta dedicando molti degli aggiornamenti allo sviluppo dei Canali, dimostrando un'attenzione verso questa feature della sua piattaforma

Oltre agli aggiornamenti vocali, ora gli amministratori hanno la possibilità di proporre sondaggi nella chat dei Canali, dando così la possibilità ai loro follower di rispondere.

La funzionalità che consente agli amministratori di coinvolgere direttamente i loro follower in sondaggi era già stata individuata nella versione beta 2.23.24.12 per Android a novembre dello scorso anno.

Il suo funzionamento rimane invariato rispetto a quanto già presente nei gruppi: l'amministratore crea il sondaggio e gli altri rispondono selezionando una o più risposte tra quelle elencate, mantenendo massima privacy.

Grazie alla possibilità di estendere le note vocali a stato su WhatsApp, i fan potranno condividere gli aggiornamenti dei Canali come proprio stato, creando un'esperienza simile alla funzione delle Storie di Instagram nel contesto del servizio di messaggistica.

Infine, WhatsApp ha esteso il numero massimo di amministratori per i Canali a 16, assicurando così che i seguaci siano costantemente informati sulle ultime notizie.

Ricordiamo che la piattaforma si è prodigata di recente anche nell'ampliare alcune caratteristiche per la chat e per le funzioni degli sticker, sia su Android che su iOS, e sempre per quanto concerne i Canali è stata aggiunta l'attesa opzione per raggruppare i file multimediali delle chat.