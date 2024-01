Piranha Bytes: nuove voci confermano il rischio che Embracer Group abbia ucciso lo storico studio

Ancora non c'è alcuna conferma ufficiale sul destino di Piranha Bytes , ma la testata tedesca GameStar ha svolto alcune indagini per scoprire se le voci sulla sua potenziale chiusura fossero vere, trovando purtroppo solo conferme. Insomma, Embracer Group potrebbe aver ucciso lo storico studio tedesco, cui dobbiamo le serie Gothic, Risen ed Elex.

La situazione è grave

Vi avevamo già riportato quanto fosse sospetta la situazione, parlando anche della probabile cancellazione di Elex 3. Riassumendo: il sito ufficiale dello studio è stato praticamente chiuso, il canale YouTube è fermo da tempo e il progetto WIKI6, nome in codice di Elex 3, è stato tolto dall'elenco dei giochi supportati finanziariamente dal ministero dell'economia tedesco.

Con il passare delle ore le voci si sono moltiplicate. GameStar ha contattato diverse fonti, definite attendibili e indipendenti, nonché vicine a Piranha Bytes, e tutte hanno parlato di uno studio sull'orlo del baratro.

Stando a quanto ricostruito, il progetto iniziale di Embracer Group era quello di vendere Piranha Bytes, ma nessuno si è fatto avanti. Quindi, a dicembre 2023, sono iniziati i licenziamenti, con il processo che non è ancora terminato. Tutte le fonti comunque confermano che Piranha Bytes non esiste più, almeno non com'era prima.

Paradossale il fatto che uno dei giochi di punta di Embracer Group per il 2024 sia il remake del primo Gothic, affidato ad Alkimia Interactive (uno studio spagnolo).

Per adesso THQ Nordic, l'etichetta che gestisce Piranha Bytes, non ha commentato ufficialmente le voci.

Secondo GameStar, non è stata ancora annunciata la chiusura dello studio per via delle leggi tedesche sui licenziamenti, che rendono molto più complicato rispetto ad altri paesi allontare le persone, soprattutto quelle con molta anzianità di servizio. L'ipotesi, quindi, è che Piranha Bytes esista ancora solo sulla carta, ossia per motivi meramente burocratici.

Le fonti di GameStar parlano comunque della possibilità che il marchio Piranha Bytes continui in qualche modo a esistere e che alcuni sviluppatori vengano ricollocati in altri studi di Embracer Group. Inoltre, c'è sempre la possibilità che qualcuno acquisisca Piranha Bytes con tutte le sue proprietà intellettuali, anche se a questo punto è davvero improbabile che ciò accada.