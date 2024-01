Bandle Tale: A League of Legends Story, annunciata la data di uscita su PC e Nintendo Switch

Il publisher Riot Forge e lo sviluppatore Lazy Bear Games hanno annunciato Bandle Tale: A League of Legends Story sarà lanciato per Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG il 21 febbraio al prezzo di 24,99 euro.

La descrizione ufficiale racconta che: "In Bandle Tale: A League of Legends Story, i fan possono vestire i panni del proprio Yordle, uno dei tanti abitanti stravaganti di Bandle City. Quando la rete di portali di Bandle City si guasta e il loro mondo viene gettato nel caos, solo tu puoi ripristinare l'equilibrio. I giocatori possono riunirsi, creare e organizzare feste stravaganti per completare le missioni con Teemo, Tristana, Veigar e molti altri amati campioni di League of Legends per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. Grazie alla sua esperienza rilassata, il gioco si rivolgerà a un vasto pubblico di appassionati di League, giocatori di "cozy game" e non solo".

Potete vedere il trailer di annuncio di Bandle Tale: A League of Legends Story nella nostra notizia dedicata.