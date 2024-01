Apple Vision Pro suscita pareri altalenanti tra coloro che l'hanno già provato

Apple Vision Pro, il primo visore per la realtà mista sviluppato da Apple, è programmato per essere disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 febbraio, con i preordini che si apriranno nelle prossime settimane.

Prima del lancio ufficiale, alcuni membri della stampa e creatori di contenuti su YouTube hanno avuto l'opportunità di provare in anteprima il prodotto noto anche con l'appellativo di "spatial computing".

Tuttavia, le prime impressioni sulla nuova tecnologia non sono state unanimemente positive, con alcune segnalazioni di aspetti come mal di testa e altri fastidi causati da una regolazione non ottimale del visore.

Il debutto di Vision Pro sarà gestito con attenzione, poiché rappresenta un passo significativo per Apple in un campo del tutto nuovo.