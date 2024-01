Microsoft: i Reward sembrano essere tornati alla normalità, annullate le riduzioni di punti

Sembra che Microsoft abbia effettuato una silenziosa inversione a U per quanto riguarda almeno alcuni Reward da raccogliere secondo l'ormai consolidato programma di fidelizzazione, visto che alcuni di questi sono tornati alla normalità, con varie riduzioni di punti che sembrano essere state annullate.

La questione non è chiarissima, visto che non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft, così come non ce n'erano state in maniera precisa nemmeno nel momento della variazione, ma quantomeno i reward giornalieri che possono essere conquistati attraverso le ricerche su browser sembrano essere tornati al loro valore normale.

Come avevamo riportato alcuni giorni fa, Microsoft sembrava aver avviato una ristrutturazione del programma con riduzione dei punti ottenibili per varie attività e con le ricerche web, ma almeno alcuni di questi reward sono tornati al loro valore pre-modifica, di fatto annullando alcune variazioni applicate.