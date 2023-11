Microsoft Rewards: ridotti i punti ottenibili per varie attività e con le ricerche sul web

Microsoft ha abbassato i punti ottenibili per i Microsoft Rewards di svariate attività, in quello che sembrerebbe un processo di bilanciamento del programma fedeltà della compagnia di Redmond.

Come segnalato da Idle Sloth, è stata rimossa la possibilità di ottenere punti giornalieri utilizzando Bing con il browser Edge, laddove in precedenza se ne potevano guadagnare 12 - 20 punti bonus a seconda della regione. Inoltre, come segnalato dal portale TrueAchievements pare sia stato integrato una sorta di cooldown per il contatore delle ricerche, che impedisce dunque di accumulare velocemente punti facendo semplicemente dello "zapping" tra una pagina e l'altra.

Non solo, come possiamo vedere nelle immagini del post qui sotto pare che alcune attività giornaliere ora offrano solo 1 punto anziché i 5 - 10 elargiti in precedenza.