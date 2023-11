Xbox e nuovo programma Rewards: è la fine delle sfide settimanali?

Come riportato nelle ore scorse, in base ad alcune segnalazioni partite da un messaggio riscontrato su Xbox in Brasile sembra che Microsoft abbia intenzione di modificare in maniera sostanziale il programma Rewards, cosa che dovrebbe portare all'eliminazione delle sfide settimanali su console e altre caratteristiche storiche.

Per chi non lo conoscesse, il programma Rewards è un ormai storico programma di fidelizzazione organizzato da Microsoft, che consente di guadagnare punti utilizzando l'ecosistema della compagnia attraverso varie azioni, per convertirli poi in varie ricompense. Tra queste, le più utilizzate sono le conversioni dirette in crediti per acquisti su Xbox Store, ma non solo.

Il programma va avanti da anni e i più appassionati riescono a guadagnare abbastanza punti da continuare ad acquistare estensioni di Xbox Game Pass sostanzialmente senza spendere denaro reale e altro, come dimostrano numerose guide dedicate pubblicate tra YouTube e internet, ma la situazione potrebbe ora modificarsi in maniera sostanziale, se venisse confermato quanto riportato da diverse fonti nelle ore scorse.

Come riferito ieri sera, sembra che Microsoft abbia intenzione di eliminare l'app Microsoft Xbox Rewards, che rappresentava un'importante fonte di guadagno di punti, per far convergere tutte le attività all'interno di una nuova "Reward Hub" accessibile sempre da Xbox, con l'intento di unificare tutti i sistemi di guadagno punti Rewards attraverso un unico canale.