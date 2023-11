Ubisoft: le pubblicità comparse in Assassin's Creed sono un 'errore tecnico', pare

Come riportato ieri, alcuni giocatori hanno visto comparire una pubblicità a tutto schermo di Assassin's Creed Mirage in sconto per il Black Friday durante delle partite ad Assassin's Creed Odyssey , cosa confermata da altri su varie piattaforme e anche altri capitoli della serie.

Non c'è ancora un comunicato ufficiale vero e proprio, ma un portavoce di Ubisoft avrebbe riferito la questione a The Verge, sito che a sua volta aveva chiesto un commento al publisher sulla questione.

La spiegazione di Ubisoft

La misteriosa schermata in questione, che in effetti ha alcune incongruenze come la sovrapposizione dlle scritte

"Siamo stati messi al corrente che alcuni giocatori si sono trovati di fronte a delle pubblicità a comparsa mentre giocavano ad alcuni titoli della serie Assassin's Creed nella giornata di ieri", ha riferito Fabien Darrigues, portavoce di Ubisoft, a The Verge.

"Questo è stato il risultato di un errore tecnico che abbiamo risolto non appena ci siamo resi conti del problema". Tale "errore tecnico" non è stato ulteriormente spiegato, ma l'effetto che ha dato sembra un po' troppo indirizzato e specifico per essere comparso a caso.

Una schermata pubblicitaria a tutto schermo e specificamente riferita a uno sconto esistente dev'essere stata comunque inserita volutamente dagli sviluppatori nel codice, anche perché è legata proprio a un'iniziativa promozionale attualmente in corso.

Dunque possiamo supporre che Ubisoft volesse comunque sperimentare questa forma di pubblicità. In tal caso, l'"errore" potrebbe riferirsi al fatto che poteva essere una sorta di test non previsto per la distribuzione pubblica. Oppure potremmo pensare cinicamente che il publisher potrebbe aver provato ad avviare la campagna ma, vedendo le reazioni avverse, abbia bloccato tutto, chissà.