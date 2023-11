Assassin's Creed: pubblicità a tutto schermo spuntano durante il gameplay, giocatori inferociti

Sembra che Ubisoft abbia iniziato a inserire delle pubblicità a tutto schermo di Assassin's Creed che emergono proprio durante il gameplay, rimandando a qualche promozione in corso sulla serie e riferendosi a capitoli differenti.

La questione non è ancora stata confermata ma alcune testimonianze sono emerse su Reddit a partire dalla versione Xbox, ma sembra che cose del genere si siano verificate anche su PlayStation.

Come potete vedere nel video a corredo del messaggio su Reddit, mentre il giocatore passa dal gameplay alla mappa, compare una sorta di splash page a tutto schermo che mette in evidenza alcuni sconti attualmente in corso sulla serie e in particolare su Assassin's Creed Mirage.