Okami e Viewtiful Joe? Hideki Kamiya sarebbe felice di lavorare a nuovi giochi

"Per quanto riguarda Okami, il discorso è lo stesso: ho la sensazione di aver lasciato la serie incompiuta , dunque se si potesse fare in modo che accada ne sarei davvero felice", ha concluso il game designer giapponese.

"Naturalmente mi piacerebbe lavorare a questi titoli, se ne avessi la possibilità", ha detto Kamiya. "In effetti ho già scritto una storia completa per il terzo episodio di Viewtiful Joe e avrei sempre voluto realizzarla: mi chiedo se Capcom mi consentirà mai di farlo."

A rivelarlo è stato appunto l'ex di PlatinumGames , durante un nuovo video di domande e risposte con i suoi fan, lo stesso in cui il game designer ha parlato del fatto che la serie di Bayonetta continuerà anche senza di lui .

Hideki Kamiya sarebbe felice di lavorare a nuovi giochi di Okami e Viewtiful Joe , qualora Capcom, proprietaria di entrambi i franchise, dovesse decidere di chiamarlo in causa e affidargli questi progetti.

Dove eravamo rimasti?

La serie di Okami ha totalizzato finora vendite per circa 4 milioni di copie il che, considerando che si tratta di un unico titolo riproposto in più occasioni, non sembra affatto un risultato malvagio, anzi avrebbe perfettamente senso un rilancio del brand.

Viewtiful Joe ha invece visto la pubblicazione di due episodi, l'ultimo dei quali uscito nel 2004, ma sono appunto quasi vent'anni che la proprietà intellettuale non viene sfruttata in maniera appropriata, al di là di alcune apparizioni speciali del personaggio in altri giochi.