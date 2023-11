Call of Duty: Modern Warfare 3, una pubblicità a tutto schermo compare all'accensione di Xbox

Call of Duty: Modern Warfare 3 uscirà ufficialmente il 10 novembre, ma chi ha effettuato il preordine può accedere già da oggi alla Campagna del nuovo capitolo della serie, ed evidentemente Microsoft ha sfruttato l'occasione per piazzare una pubblicità a tutto schermo direttamente all'avvio di Xbox, in queste ore.

A dire il vero, l'iniziativa va forse in base alla regione geografica o segue tempistiche diverse perché non sembra sia diffusa anche dalle nostre parti per il momento, ma varie segnalazioni soprattutto in Nord America riferiscono che, all'accensione di Xbox Series X|S, si venga accolti da una schermata che pubblicizza Call of Duty: Modern Warfare 3.

In base a quanto riferito anche da diversi siti, sembra che in queste ore, non appena accesa Xbox, compaia una schermata su Call of Duty: Modern Warfare 3 con una breve descrizione, un'immagine e la possibilità di andare direttamente allo Store per l'acquisto del gioco, ottenere un'edizione speciale o semplicemente uscire dalla schermata.