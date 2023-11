Call of Duty: Modern Warfare 3, data di uscita, edizioni, modalità, mappe e tutto ciò che serve sapere

Manca ormai poco al debutto nei negozi di Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision Blizzard firmato da Sledgehammer Games. In questo articolo abbiamo riepilogato tutte le informazioni utili in vista del debutto nei negozi, dalle edizioni disponibili e i bonus di prenotazione all'accesso anticipato della campagna single-player e un riepilogo dei contenuti di questa nuova iterazione della serie.

Data di uscita, edizioni, bonus preorder e accesso anticipato Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Quest'ultima versione sarà acquistabile esclusivamente in formato digitale tramite Steam e Battle.net. È possibile iniziare a giocare con largo anticipo alla campagna single-player, per la precisione a partire dalle 18:00 italiane del 2 novembre 2023, grazie all'accesso anticipato garantito come bonus esclusivo per il preacquisto delle versioni digitali. Edizione fisica standard e bonus L'edizione fisica standard di Call of Duty: Modern Warfare 3 è acquistabile al prezzo di 79,99 euro per tutte le console. La versione Xbox è venduta nel cosiddetto "Cross-Gen Bundle", che include sia la versione Xbox Series X|S che quella Xbox One. Su PlayStation le cose sono un pizzico più complicate. Anche la versione PS4 è nel formato Cross-Gen Bundle e include nel prezzo anche quella per PS5, sotto forma di aggiornamento gratuito da scaricare una volta inserito il blu-ray nella console. Infine l'edizione standard per PS5 include solo la versione ottimizzata per la console ammiraglia di Sony e non è fruibile su PS4. Acquistando l'edizione fisica di Call of Duty: Modern Warfare 3 presso i rivenditori selezionati, ricevere il "Pacchetto Azione Diretta", che include un emblema animato, un adesivo e un biglietto da visita. Da GameStop e altri rivenditori inoltre riceverete uno steelbook esclusivo. Edizione digitale Standard Le edizioni digitali per console di Call of Duty: Modern Warfare 3 sono acquistabili al prezzo di 79,99 euro e sono tutte in formato "Bundle Cross-gen", ovvero includono il gioco base per entrambe le generazioni di console della stessa famiglia (PS5/PS4 e Xbox Series X|S/Xbox One). Ad esempio acquistando il gioco sul PlayStation Store otterrete sia la versione PS5 che quella PS4. La Standard Edition per PC è disponibile su Battle.net e Steam al prezzo di 69,99 euro. I preordini delle versioni digitali garantiscono l'accesso anticipato alla campagna single-player a partire dal 2 novembre 2023. Inoltre sono inclusi i bundle il Pacchetto Operatore Soap e la Skin Operatore Ghost Zombi (su PlayStation sono inclusi con l'acquisto anche dopo il lancio). Il Pacchetto Operatore Soap comprende: Skin operatore Soap mascherato

Skin operatore Soap senza maschera

Progetto arma Assedio Shadow Edizione Cassaforte digitale Oltre alle versioni digitali standard, è disponibile la Call of Duty Modern Warfare 3 - Edizione Cassaforte al prezzo di 109,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, e di 99,99 euro per PC. Questa edizione include il "Bundle Cross-gen" per console e la versione standard per PC, i pacchetti e l'accesso anticipato la campagna citati in precedenza. In aggiunta garantisce una serie di bonus esclusivi. Per la precisione, sono compresi il "Pacchetto Operatore Nemesis", con quattro operatori (Price, Ghost, Makarov e Warden) per il multiplayer di Modern Warfare 3 e Warzone, le Armi Cassaforte FATE e il bundle "Battle Pass BlackCell" per una stagione, che include: BlackCell (1 Stagione) + 30 salti di livello

Battle Pass con 20 salti di livello (25 su PlayStation), 1100 PC e altro ancora

Skin operatore BlackCell alternative, progetti arma e molto altro

Progetto arma con colpi traccianti Mietitore di anime

Bonus esclusivi PlayStation In esclusiva per i giocatori PlayStation la prenotazione di una qualsiasi versione digitale include come bonus il Pacchetto Operatore Lockpick, che comprende l'operatrice Elodie "Lockpick" Micheaux e due progetti di armi: l'AMRican Gothic e lo Starry Knife. Come per i precedenti capitoli della serie, dopo il lancio potrebbero arrivare ulteriori bonus esclusivi per i giocatori PlayStation, ancora da svelare.

Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà su Xbox Game Pass? Considerando la recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è lecito domandarsi se Call of Duty: Modern Warfare 3 verrà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, un po' come tutti i giochi prodotti dagli studi Xbox. La risposta tuttavia è negativa: al lancio Call of Duty: Modern Warfare 3 non sarà incluso nel Game Pass. I primi giochi di Activision Blizzard entreranno a far parte del servizio solo durante il corso del 2024 e non è chiaro al momento se Modern Warfare 3 rientrerà tra questi.

Caratteristiche e Requisiti di sistema per PC La versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 3 è stata ancora una volta affidata allo studio di Beenox e come al solito è lecito aspettarsi un'ottimizzazione più che buona. È stato già confermato il supporto alle tecnologie RTX, DLSS 3 e Reflex di NVIDIA, oltre alla risoluzione 4K e i formati per schermi ultrawide. Inoltre, è stata promessa al lancio la presenza di oltre 500 impostazioni con cui personalizzare la propria esperienza di gioco. Vediamo di seguito i requisiti di sistema per la versione PC: Minimi - Solo multiplayer Sistema operativo : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit CPU : Intel Core i3-6100 o AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6100 o AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB Hi-Rez Assets : fino a 32 GB

: fino a 32 GB GPU : 2 GB di memoria video (NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470)

: 2 GB di memoria video (NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470) SSD: 79 GB di spazio libero (78 GB se sono già installati COD HQ e Warzone) Minimi Sistema operativo : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit CPU : Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400 RAM : 8 GB

: 8 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470 Memoria video : 2 GB

: 2 GB Spazio di archiviazione: SSD con 149GB liberi (78GB se COD HQ e Warzone sono già installati) Raccomandati - 60 fps tutte le impostazioni grafiche su alto Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit CPU : Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X RAM : 16 GB

: 16 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT

: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT Memoria video : 8 GB

: 8 GB Spazio di archiviazione: SSD con 149GB liberi (78GB se COD HQ e Warzone sono già installati) Requisiti per Ultra 4K / framerate elevato Sistema operativo : Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit CPU : Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X RAM : 16 GB

: 16 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 64 GB

: fino a 64 GB Scheda video : NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 o AMD Radeon RX 6800XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 o AMD Radeon RX 6800XT Memoria video : 10 GB

: 10 GB Spazio di archiviazione: SSD con 149GB liberi (78GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Cross-play e Cross-progression Call of Duty: Modern Warfare 3 supporta il cross-play, il che significa che gli utenti PlayStation, Xbox e PC possono giocare assieme nelle stesse modalità a prescindere dalla loro piattaforma di riferimento. Lo sparatutto di di Activision Blizzard inoltre supporta la cross-progression e dunque i vostri progressi, statistiche di gioco e contenuti digitali verranno mantenuti anche cambiando piattaforma di gioco, ad esempio passando da PS5 a Xbox Series X, fintanto che continuerete a utilizzare lo stesso account Activision.

Campagna singleplayer e missioni Open combat Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà un sequel diretto del Modern Warfare 2 uscito l'anno scorso. La campagna singolo giocatore si rifarà a quella dell'omonimo gioco originale del 2011 (di cui è fondamentalmente un remake), senza tuttavia negare interessanti variazioni sul tema e l'introduzione di qualche novità, in particolare le missioni Open Combat. Nel gioco seguiremo nuovamente le vicende della Task Force 141 e il capitano Price mentre affrontano la minaccia rappresenta dallo spietato ultranazionalista Vladimir Makarov e i suoi spietati attacchi terroristici, che mirano di gettare nel caos l'occidente e scatenare un nuovo conflitto su scala mondiale. Una vera e propria caccia all'uomo che porterà i giocatori a combattere in varie location sparse per tutto il mondo. Una novità sicuramente molto interessante è rappresentata dalle missioni Open Combat. Si tratta di missioni che offrono al giocatore una maggiore libertà di scelta e azione, permettendogli di esplorare ambientazioni più ampie e decidere come affrontare gli obiettivi offerti. In alcuni frangenti, ad esempio, potremo optare per un approccio furtivo o di procedere ad armi spianate, con tutte le ripercussioni del caso sullo svolgimento della missione stessa.

Modalità multiplayer Come da tradizione, anche Call of Duty: Modern Warfare 3 offrirà un vasto numero di modalità in cui i giocatori potranno darsi battaglia. Non mancano quelle classiche, come Deathmatch a Squadre, Controllo, Dominio e Uccisione Confermata, che verranno affiancate dall'inedita Cutthroat. Si tratta di una modalità dove tre squadre da tre giocatori si affrontano in una lotta all'ultimo sangue e dove vince la prima che si aggiudica tre round. Non esiste il respawn ma è possibile rianimare un compagno a terra, dando vita quindi a scontri dinamici e intensi, dove il gioco di squadra è fondamentale per assicurarsi la vittoria. Vediamo di seguito tutte le modalità multiplayer confermate per il lancio: 3v3v3 Cutthroat 6v6 Deathmatch a squadre

Dominio

Cerca e distruggi

Uccisione confermata

Tutti contro tutti

Hardpoint

Controllo

War

Gun Game 32v32 Ground War

Invasion Zombi Call of Duty: Modern Warfare 3 include una modalità Zombi realizzata da Treyarch che combinerà parte degli elementi della DMZ di Warzone e della modalità Outbreak di Black Ops Cold War in un'unica grande esperienza in cui 24 giocatori suddivisi in squadre da quattro dovranno affrontare orde di mangiacervelli in una mappa open world e portare a termine missioni di vario genere.

Mappe multiplayer Al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3 saranno disponibili 20 mappe. 16 saranno versioni aggiornate dell'originale del Modern Warfare 2 uscito nel 2009 e le restanti 4 saranno delle ampie mappe che ospiteranno le modalità a 64 giocatori. A queste si aggiungeranno altre 12 mappe che verranno introdotte gratuitamente dopo la pubblicazione, a partire dalla Stagione 1 in programma per dicembre. Di seguito la lista delle mappe disponibili al lancio: Afghan

Derail

Estate

Favela

Highrise

Invasion

Karachi

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Levin Resort (Ground War)

Orlov Military Base (Ground War)

Popov Power (Ground War)

Operation: Spearhead (War Mode) Mappe "Carry Forward"

Oltre alle mappe elencate in precedenza, dopo l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 3 verranno aggiunte alcune delle mappe più apprezzate di Modern Warfare 2 gratuitamente. Le prime quattro includeranno Farm 18, Mercado e Shoot House, e saranno disponibili poco dopo il lancio in una playlist del multiplayer dedicata. Queste cosiddette mappe "Carry Forward" saranno graficamente identiche alle loro controparti di MW2 e vanno considerate come un extra rispetto alle altre 12 mappe inedite o rimasterizzate in programma per dopo il lancio del gioco.