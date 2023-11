Call of Duty: Modern Warfare 3 ha la Campagna più breve della serie, secondo le prime impressioni

La durata media delle campagne più recenti di Call of Duty si attesta ampiamente sotto le 10 ore di gioco, probabilmente più vicina alle 5-6 ore, ma le prime testimonianze riferiscono che quella di Call of Duty: Modern Warfare 3 durerebbe anche meno di 4 ore .

A dire il vero, la Campagna dei Call of Duty non è mai un elemento particolarmente longevo, considerando che i vari capitoli, da un po' di anni a questa parte, vivono soprattutto del multiplayer e delle varie modalità aggiuntive sul lungo termine, ma in questo caso la durata sembra essere particolarmente bassa.

Con lo sblocco della Campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 per gli acquirenti delle edizioni speciali, c'è già qualcuno che evidentemente ha concluso il single player del gioco, riferendo che potrebbe trattarsi della Campagna più breve nella storia della serie.

Il single player è solo l'inizio

Alcuni sostengono di aver concluso il gioco in circa 3,5 ore mentre altri, come l'affidabile account Twitter CharlieIntel specializzato in Call of Duty, pur non riferendo tempistiche precise, confermano che si tratta della Campagna più breve nella serie.



Qualcuno sostiene che questo potrebbe rappresentare una sorta di indizio su quello che doveva essere il progetto iniziale del Call of Duty del 2023/2024, che non era previsto come capitolo a sé stante ma come maxi-espansione di Call of Duty: Modern Warfare 2, come era stato riferito da alcune fonti come Jason Schreiere e Tom Henderson.

In effetti, un'organizzazione differente dei contenuti sembra derivare anche dalla particolare installazione che richiede sostanzialmente il gioco precedente come una sorta di hub per avviare i nuovi contenuti.

In ogni caso, la valutazione del gioco deve passare necessariamente anche per tutte le sue altre componenti, considerando che la Campagna rappresenta solo una parte delle varie sfaccettature di Call of Duty, ma per chi cerca solo il single player potrebbe essere una notizia piuttosto deludente.