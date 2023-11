Resident Evil 4: il cosplay di Ashley di Ella Freya, la modella ufficiale del remake

Con il lancio del remake di Resident Evil 4 abbiamo visto un gran numero di cosplay dedicati ai personaggi del gioco Capcom. Il cosplay di Ashley che vi proponiamo oggi tuttavia è davvero speciale: è stato realizzato da Ella Freya, la modella su cui si basa il viso del personaggio all'interno del remake.

Nell'universo di Resident Evil 4, Ashley Graham è la figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America. Nei panni di Leon S. Kennedy i giocatori si avventurano in un poco ospitale villaggio situato in una zona sperduta della Spagna, dove la ragazza è prigioniera dopo essere stata rapita dalla misteriosa setta degli Los Illuminados.

In precedenza abbiamo condiviso sulle nostre pagine il cosplay di Ashley di PeachMilky, la modella scelta Capcom per il "body capture", ovvero è stata usata come riferimento per il rendering del fisico di Ashley nei suo abiti standard e per quelli dei DLC. Ella Freya al contrario è stata impiegata per il "face capture", ovvero per il volto del personaggio. Di conseguenza quello che possiamo vedere qui sotto è un cosplay praticamente perfetto.