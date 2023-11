Call of Duty Modern Warfare 3, un errore su PS5 chiede di utilizzare il disco di MW2

Le prime segnalazioni sono arrivate su Reddit, come ad esempio il post qui sotto. Come possiamo vedere, all'avvio dell'applicazione appare un messaggio di errore che chiede all'utente di "inserire il disco di Call of Duty: Modern Warfare 2 e riprovare".

Alcuni giocatori in possesso di PS5 stanno avendo problemi ad avviare la campagna singleplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 , ora disponibile in accesso anticipato. Il motivo? All'avvio dell'applicazione, nonostante parliamo di copie digitali viene chiesto di inserire il disco di Modern Warfare 2 .

Niente Platino su PS5

Questo curioso problema, unito all'assenza del trofeo di Platino su PS5 in quanto Call of Duty: Modern Warfare 3 viene erroneamente considerato un DLC di MW2 dalla console e la presenza di una campagna singleplayer meno lunga rispetto agli standard della serie, stanno alimentano la convinzione tra gli appassionati che il gioco sia in realtà una grande espansione adattata a gioco completo.

La realtà potrebbe non essere poi così lontana. Le prime indiscrezioni lanciate da Bloomberg sull'ultimo capitolo della saga di Activision Blizzard affermavano che il gioco in realtà era stato progettato come un corposo DLC di Modern Warfare 2 e solo successivamente i piani sono stati cambiati ed è diventato un gioco completo. Activision Blizzard ha smentito questa ipotesi, ma una parziale conferma è arrivata tramite alcuni indizi all'interno della open beta.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile dal 10 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. La campagna singleplayer è già disponibile in accesso anticipato ha chi ha preacquistato il gioco in formato digitale.