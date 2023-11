Xbox Game Pass non sarà più gratis per i dipendenti Microsoft, che non sono affatto contenti

Come riportato da The Verge, Microsoft ha in programma di eliminare Xbox Game Pass Ultimate come benefit aziendale per quasi tutti i dipendenti all'interno della compagnia, ad eccezione di quelli appartenenti alla divisione Xbox / Microsoft Gaming. Una decisione che pare aver generato del malcontento tra lo staff.

In particolare, stando alle fonti del portale, a partire da gennaio 2024 Xbox Game Pass Ultimate non sarà più gratis per quasi 238.000 dipendenti, che dunque per usufruire del servizio dovranno acquistare una sottoscrizione. In compenso, potranno farlo sfruttando lo sconto offerto dallo store interno di Microsoft riservato ai dipendenti, anche se non sappiamo di preciso a quanto ammonta il prezzo ridotto.