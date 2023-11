Non ci vuole molto a capire come Gundam sia un soggetto perfetto per un gioco in stile gacha: la serie si basa su una grande quantità di anime, film e OAV, nonché su una massa di giocattoli e merchandise veramente impressionante, cosa che rende semplice costruire un titolo basato sulla raccolta spasmodica di personaggi e robot a partire da un catalogo già così ampio. In effetti, proprio i celebri mech ideati da Yoshiyuki Tomino sono fra i soggetti più gettonati (nel vero senso della parola) nelle macchine gashapon presenti in Giappone, ricollegandosi alla natura stessa del termine "gacha" e completando in questo modo un'evoluzione che appare totalmente logica e naturale. Non che questo giustifichi una qualsiasi operazione di questo tipo solo in nome della coerenza, ma come vediamo nella recensione di Mobile Suit Gundam UC Engage, il meccanismo collezionistico in questo caso assume un senso che difficilmente si trova in altre situazioni.

In effetti, non si tratta nemmeno del primo titolo di questo tipo, a dire il vero: in Giappone sono già usciti in precedenza Gundam Battle Operation 2 e Gundam Breaker Mobile, ma questo nuovo gioco si presenta probabilmente come la raccolta più completa vista finora per il celebre franchise di Bandai Namco, raccogliendo personaggi, robot ed elementi narrativi da tutto l'ampio universo costruito in quasi 35 anni di storia.

Questo significa ovviamente che ci troviamo di fronte a un minestrone ben poco amalgamato, considerando che il gioco vuole mettere insieme pezzi di storia appartenenti a epoche storiche diverse, ma per risolvere il problema viene adottata la solita soluzione dei banner con moduli narrativi staccati, e poco importa se all'interno ci troviamo personaggi che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro.

Il risultato è un mistone che ha alcuni elementi d'interesse nel particolare sistema di combattimento, che presenta alcune (minime) velleità strategiche, e soprattutto nel carisma immutabile di Gundam e del suo universo fantascientifico, che riesce sempre a colpire anche se tenuto insieme con lo scotch.