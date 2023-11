The Last of Us, la serie HBO: la produzione della Stagione 2 al via a inizio 2024

Di conseguenza non è escluso che la messa in onda potrebbe non avvenire prima del 2025, ipotesi parzialmente confermata dal fatto che la serie non figurava tra quelle in programma per il 2024 presentate nelle conferenza di ieri, oltre alle previsioni poco ottimistiche offerte da Francesca Orsi di HBO a maggio .

La Stagione 2 dell'acclamata serie TV di The Last of Us entrerà in produzione durante i primi mesi del 2024 , stando a quanto dichiarato dal capo di HBO, Casey Bloys, durante una conferenza stampa.

I lavori inizieranno non appena finiranno gli scioperi

In un'intervista con Entertainment Weekly, Neil Druckmann, il creative director del gioco e co-produttore della serie HBO, e Craig Mazin, il co-sceneggiatore e co-produttore, hanno dichiarato che i piani per la Stagione 2 sono stati già delineati e che dunque ora è necessario aspettare la fine dello sciopero per far entrare la produzione in pieno regime.

"Abbiamo delineato tutta la seconda stagione e siamo pronti a partire non appena lo sciopero finirà", ha dichiarato Druckmann.

"Siamo riusciti a delineare tutta la Stagione 2", ha aggiunto Mazin. "Ho anche scritto e presentato la sceneggiatura del primo episodio e l'ho inviata alla HBO] intorno alle 22:30 o 22:40, proprio prima della mezzanotte in cui è iniziato lo sciopero della WGA. Credo che stia diventando quasi una certezza che non saremo in grado di iniziare le riprese quando speravamo di farlo, il che è sconvolgente. Siamo tutti pronti a partire".

Chiaramente le prossime puntate di The Last of Us copriranno gli eventi del secondo capitolo della serie di Naughty Dog, The Last of Us Parte 2. Considerate le precedenti dichiarazioni, pare che la Stagione 2 da sola non basterà a coprire l'intero gioco. Inoltre è stata già scelta l'attrice che interpreterà Abby, un personaggio che ha un ruolo fondamentale all'interno della storia.