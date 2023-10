Activision Blizzard, Phil Spencer conferma: nessun gioco su Xbox Game Pass prima del 2024

"Quando abbiamo acquisito Bethesda c'è stato questo grande momento in cui abbiamo potuto portare su Game Pass alcuni dei loro titoli e celebrare così la storia del publisher", ha spiegato il capo di Xbox.

Spencer ha ribadito le parole di Microsoft di qualche giorno fa, quando l'azienda ha comunicato che i primi giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass non arriveranno subito perché è appena cominciato il percorso che porterà alla loro inclusione nel catalogo del servizio in abbonamento.

Phil Spencer ha confermato in un'intervista che nessun gioco Activision Blizzard arriverà su Xbox Game Pass prima del 2024. Non ci saranno dunque debutti a sorpresa o festeggiamenti speciali dopo l'ufficializzazione dell'acquisizione.

Serve tempo

Phil Spencer

"Nel caso di Activision Blizzard il processo di approvazione è stato molto lungo e c'è stata parecchia incertezza fino a tipo una settimana prima della chiusura, quando la CMA ha finalmente comunicato la sua decisione, dunque non abbiamo avuto modo di lavorare con loro sul catalogo", ha continuato Spencer.

"Ora che l'acquisizione è stata finalizzata stiamo cominciando quel percorso, ma c'è appunto del lavoro da fare. Si è parlato di 2024 e credo che come indicazione sia abbastanza precisa. Mi piacerebbe ci fosse qualche sorpresa in arrivo nelle prossime settimane, ma non è così."