Call of Duty, Phil Spencer vuole la parità su tutte le piattaforme

Phil Spencer ha detto in un'intervista che desidera la parità su tutte le piattaforme per Call of Duty: i contenuti dei vari episodi dovranno essere gli stessi su PC, PlayStation, Xbox e, non appena possibile, sui sistemi Nintendo.

"Vorrei dire ai giocatori di Call of Duty su PlayStation e, in futuro, a quelli su console Nintendo che dovete sentirvi al 100% parte di questa community", ha detto Spencer. "Non voglio che pensiate ci siano dei contenuti che vi state perdendo, skin disponibili solo altrove o esclusive temporali: non è questo il nostro obiettivo."

"L'obiettivo è raggiungere la parità al 100% su tutte le piattaforme per quanto riguarda lancio e contenuti, per quanto possibile. Dico così perché ovviamente ci sono piattaforme con risoluzioni e frame rate diversi in base a un discorso di prestazioni hardware, ma al di là di questo non ci saranno differenze."