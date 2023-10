Nier: Automata, il cosplay di A2 di angie7099 è sensazionale

Nier: Automata continua ad essere una notevole fonte di reinterpretazioni varie da parte delle cosplayer, oltre ad aver raggiunto lo status di successo videoludico, come dimostra nuovamente questo cosplay di A2 da parte di angie7099, davvero splendido.

Il motivo del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è decisamente palese: basandosi su un variopinto cast di personaggi carismatici e fascinosi, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, queste sono rimaste facilmente impresse nell'immaginario comune.

Oltre alla protagonista B2, troviamo soprattutto la qui presente A2 come uno dei soggetti più gettonati: in effetti, entrambe sono caratterizzate da un design particolarmente accattivante, per così dire. Al di là di varie possibili interpretazioni, in certi casi questi cosplay semplicemente dei grandi lavori di ricostruzione dei costumi e dei personaggi originali, come in questo esempio da parte di angie7099.