Nier: Automata, il cosplay di A2 di Valery_himera è abbagliante

Nier: Automata, oltre ad essere diventato un grande successo videoludico, è anche una fonte inesauribile di reinterpretazioni da parte di cosplayer, come dimostra anche questo cosplay di A2 da parte di Valery_himera, davvero affascinante.

Il "segreto" del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è decisamente palese, basandosi su un variopinto cast di personaggi carismatici e fascinosi, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti.

Queste, come la qui presente A2, sono caratterizzate da un design particolarmente accattivante, per così dire. Spesso vengono sfruttate per cosplay che puntano a mostrare molto della modella, ma in certi casi sono semplicemente dei grandi lavori di ricostruzione dei costumi e dei personaggi originali, come in questo esempio da parte di Valery_himera.

La bella modella è calata veramente bene nel personaggio, replicandone alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa l'iconica capigliatura argentea. Il tutto rende notevole la somiglianza con l'originale, replicando la tipica bellezza glaciale di YoRHa Type A No.2, nota anche semplicemente come A2.