Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di mimichan.259 è rigoglioso

Aphrodite, la dea della bellezza, rivive in questo splendido cosplay di mimichan.259, che ha riletto in modo egregio lo splendido personaggio della serie giapponese Record of Ragnarok, di cui si spera presto di poter vedere la seconda stagione.

Come potete vedere dalla foto, mimichan.259 ha ricostruito in modo molto rigoroso la veste bianca e la pettinatura della dea, ricreandola nei colori e negli accessori. Anche altri dettagli come i bracciali e la cintura sono stati considerati, per avere un risultato il più possibile vicino all'originale.

La foto in sé è abbastanza riuscita, a parte per alcuni elementi di disturbo, come i lavandino visibile nella parte in basso a sinistra. Evidentemente non è stata scattata da un professionista. Comunque sia quello che conta è il personaggio e la sua interpretazione.

Per il resto vi ricordiamo che la serie Record of Ragnarok vede confrontarsi dei e uomini per decidere il destino di questi ultimi. Chi uscirà vincitore dagli scontro mortali nell'arena?