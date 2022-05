Crysis 4 ha un game director, lo stesso di Hitman 3: Mattias Engstrom

Crysis 4 ha un game director ed è lo stesso di Hitman 3: Crytek ha annunciato l'arrivo di Mattias Engstrom, che dirigerà il gioco e contribuirà a donargli qualità e spessore come accaduto appunto con la serie di IO Interactive.

Annunciato con un trailer a gennaio, Crysis 4 si trova ancora nelle fasi preliminari della produzione e bisognerà dunque attendere molto prima di vederlo approdare sulle piattaforme next-gen, ma quantomeno il progetto comincia a prendere forma.

"Siamo felici di annunciare che Mattias Engstrom, noto per il suo lavoro come game director di Hitman 3 presso IO Interactive, si è unito alla famiglia di Crytek in qualità di game director per il quarto episodio della serie Crysis", ha annunciato lo studio.

Crytek sta assumendo personale per lo sviluppo di questo nuovo capitolo: allo stato attuale il team è alla ricerca di quasi trenta figure professionali che possano unirsi alla squadra.