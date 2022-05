Halo Infinite, il trailer di lancio della Stagione 2: Lone Wolves

È iniziata oggi la Stagione 2: Lone Wolves di Halo Infinite, e 343 Industries ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per illustrare i nuovi contenuti introdotti per l'occasione.

Fra questi spiccano le mappe Catalyst e Breaker, disegnate rispettivamente per Arena e Big Team Battle, e le modalità inedite Last Spartan Standing, Land Grab e King of the Hill.

La Stagione 2 di Halo Infinite, che durerà sei mesi anziché i tre preventivati, introdurrà anche nuovi elementi narrativi e una gran quantità di oggetti estetici e ricompense per arricchire il Battle Pass.

La nuova stagione sarà chiaramente anche una prova importante per il comparto online di Halo Infinite, bisognoso di un rilancio dopo mesi in cui il supporto degli sviluppatori è apparso inconsistente, specie considerando l'importanza del progetto.