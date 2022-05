Avatar: The Way of Water, la trama: primi dettagli dal trailer del CinemaCon

Alcuni dettagli sulla trama di Avatar: The Way of Water sono stati rivelati dal trailer del film, presentato in anteprima durante il CinemaCon e in arrivo anche nelle sale italiane a partire da domani, 4 maggio.

Dopo le prime immagini di Avatar: The Way of Water, abbiamo dunque la possibilità di scoprire qualcosa sulla storia che il sequel racconterà, ambientata alcuni anni dopo rispetto agli eventi della pellicola del 2009.

Stando alle rivelazioni di chi ha potuto visionare il trailer, ritroveremo il popolo dei Na'vi in un contesto sostanzialmente più pacifico e armonioso con gli esseri umani, determinato anche dall'unione fra Jake Sully e Neytiri.

I due a quanto pare hanno avuto dei figli che sono per metà Na'vi e per metà umani, e sembra che proprio le dinamiche familiari andranno a rappresentare il focus della trama, ma non è ancora chiaro in che modo.

Avatar: The Way of Water farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2022. Il cast includerà non solo Sam Worthington e Zoe Saldana ma anche Sigourney Weaver, Kate Winslet, Giovanni Ribisi e Vin Diesel.