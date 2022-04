Avatar The Way of Water, prime immagini del film e data del trailer

Ecco le prime immagini di Avatar: The Way of Water, il nuovo capitolo della saga cinematografica diretta da James Cameron, che arrivano insieme alla conferma che il trailer del film debutterà nelle sale il 4 maggio con Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Definito sorprendente e meraviglioso da Sam Worthington, Avatar: The Way of Water vanterà un comparto visivo sostanzialmente migliorato rispetto al primo episodio, come rivelano appunto le immagini che mostrano alcuni dei personaggi della pellicola.

Un'evoluzione tecnica del tutto naturale per una produzione così importante e di nuova fattura, che punterà a stabilire nuovi standard di spettacolarità dopo quelli dell'originale Avatar nel 2009.

Ai tempi il film fu un importante veicolo di diffusione per l'effetto 3D nei cinema, una tecnologia fortunatamente accantonata dopo un periodo di grande entusiasmo a cui si accodarono anche diversi produttori di TV.

Come già riportato, l'uscita di Avatar: The Way of Water è fissata al 14 dicembre 2022 nelle sale italiane.